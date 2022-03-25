Проект "Zа нами правда!" подвел промежуточные итоги конкурса патриотического контента

Фото: depositphotos/labrador

Проект "Zа нами правда!" подвел промежуточные итоги конкурса на лучший патриотический проект в поддержку специальной военной операции России. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Первые 10 победителей получат подписки на популярные онлайн-сервисы ivi, "КиноПоиск HD", Premier, "VK Музыка", "Яндекс.Музыка" и другие. Проект выберет еще 90 призеров.

Победители нового конкурса получат футболку и кружку с логотипом Z. Первых 10 победителей наградят 1 апреля.

"Чтобы принять участие в любом из конкурсов, размещайте картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на нашем сайте и в сообществах проекта "Zа нами правда!" в соцсетях," – говорится на сайте.

Ранее в министерстве обороны РФ объяснили значение букв Z и V на российской технике, принимающей участие в специальной военной операции на Украине. Латинская буква Z означает "За победу", а буква V – "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

