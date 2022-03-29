В Театре Табакова объяснили, по чьей инициативе на фасаде здания появилась буква Z

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Символ Z в поддержку специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР разместили на фасаде Московского театра Олега Табакова.

В пресс-службе театра объяснили "Газете.ру", что букву возвели по инициативе художественного руководителя учреждения Владимира Машкова.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке спецоперации России на Украине, в рамках которой было принято решение писать название региона через букву Z в официальных документах правительства. Акция "КуZбасс – Zа Родину" призвана поддержать ДНР и ЛНР, а также российских военных на Украине.

В Минобороны рассказали, что латинская буква Z означает "За победу", а буква V – "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

