Снежный покров до 5 см образуется в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о снегопаде в Москве 16 апреля.
Синоптик объяснил, что западный теплый фронт накроет Центральную Россию, что спровоцирует дожди в Москве. К ночи пятницы, 15 апреля, они станут ливневыми.
Затем циклон развернется тыловой частью, что, по словам Тишковца, обеспечит приток холодного воздуха. Как следствие, дождь начнет выпадать с мокрым снегом, а утром 16 апреля начнется чистый снегопад.
"Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров толщиной до 3–5 сантиметров. Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало", – цитирует метеоролога РИА Новости.
Евгений Тишковец предупредил, что в ночь с 15 на 16 апреля температура воздуха ожидается на уровне плюс 4 – плюс 6 градусов, однако в течение субботы похолодает до плюс 3–5 градусов.
В воскресенье температура воздуха снова понизится. Из-за заморозков на уровне минус 1–2 градусов на дорогах столицы образуется гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными. Особая внимательность необходима в случаях, когда на машине уже заменена резина на летнюю.
В пятницу, по данным портала "Метеоновости", в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов, по Московской области – плюс 10–15.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 15 апреля
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