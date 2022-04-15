Снежный покров до 5 см образуется в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о снегопаде в Москве 16 апреля.

Синоптик объяснил, что западный теплый фронт накроет Центральную Россию, что спровоцирует дожди в Москве. К ночи пятницы, 15 апреля, они станут ливневыми.

Затем циклон развернется тыловой частью, что, по словам Тишковца, обеспечит приток холодного воздуха. Как следствие, дождь начнет выпадать с мокрым снегом, а утром 16 апреля начнется чистый снегопад.

"Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров толщиной до 3–5 сантиметров. Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало", – цитирует метеоролога РИА Новости.

Евгений Тишковец предупредил, что в ночь с 15 на 16 апреля температура воздуха ожидается на уровне плюс 4 – плюс 6 градусов, однако в течение субботы похолодает до плюс 3–5 градусов.

В воскресенье температура воздуха снова понизится. Из-за заморозков на уровне минус 1–2 градусов на дорогах столицы образуется гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными. Особая внимательность необходима в случаях, когда на машине уже заменена резина на летнюю.

В пятницу, по данным портала "Метеоновости", в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов, по Московской области – плюс 10–15.