Автоэксперты назвали погоду в Москве оптимальной для смены резины

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Автоэксперты назвали установившиеся в Москве погодные условия оптимальными для ежегодного перехода с зимних шин на летние. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев объяснил, что фактором для смены резины выступает отсутствие ночных заморозков.

"До того момента, пока температура не станет постоянно плюсовой, лучше не трогать колеса. Пятнадцатого апреля – это оптимальное время для средней полосы России, когда можно менять резину", – заявил специалист.

Такого же мнения придерживается председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Он заявил, что в конце текущей недели замена шин будет наиболее уместна.

В конце марта – начале апреля автомобилистов просили не спешить с заменой зимней резины из-за аномального похолодания и снегопадов. Тогда сообщалось, что по ночам столбики термометров будут опускаться ниже нуля.