Дептранс призвал москвичей не торопиться со сменой зимней резины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных водителей предостерегли от преждевременной замены зимней резины. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве отметили, что на текущей и предстоящей неделях в Москве ожидаются снегопады. По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

"Просим водителей не торопиться менять резину на летнюю. Держите дистанцию, выбирайте подходящий скоростной режим, учитывайте погодные условия", – говорится в сообщении.

29 марта в Москве был приостановлен прокат электросамокатов. Приложения кикшеринга заблокировали возможность аренды средств индивидуальной мобильности ради безопасности участников дорожного движения на фоне непогоды.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, к выходным средиземноморский циклон "Катарина" принесет в Москву аномальное количество осадков. На юге и юго-востоке Подмосковья ожидаются ледяные дожди с коркой льда 5–10 миллиметров вечером в субботу и в ночь на воскресенье.