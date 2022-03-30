В начале апреля Москву засыплет снегом – синоптики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Москвичи окажутся на границе зимы и весны в начале апреля, сообщает портал "Метеовести".

По словам синоптиков, спокойная прохладная погода в столице испортится из-за обострения атмосферного фронта.

"Этот фронтальный раздел является своеобразной границей зимы и весны, разделяя арктический холод и средиземноморское тепло. Волновые образования, возникая на этом фронте, будут обостряться за счет больших контрастов температуры, что станет причиной обильных осадков и усиления ветра в центре страны", – говорится в сообщении.

В последний день марта небо над Москвой затянут облака, усилится восточный ветер, также пойдет мокрый снег. После ночных -4…-6 градусов температура поднимется до +3 градусов.

Метеорологи предупредили, что в начале апреля в столичном регионе разыграется ненастье: ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Температура будет колебаться от 0…-5 градусов в ночные часы до 0...+5 градусов – днем.

К концу текущей недели в Москве может выпасть 18–20 миллиметров осадков, что равно половине месячной нормы.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что весенняя погода может вернуться в Москву не ранее второй декады апреля. В первые же дни месяца ожидаются ночные заморозки и слабо положительная температура воздуха днем.