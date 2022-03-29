Синоптик рассказала, когда Москву перестанет заметать снегом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что снег будет заметать столицу до 2 апреля.
В понедельник, 28 марта, на Москву обрушилась непогода. В городе шел ливень вперемешку со снегом, сильно ухудшилась видимость, дул шквалистый ветер. Влияние циклона сохранится в столичном регионе и во вторник, предупреждают синоптики.
По данным на 29 марта, высота снежного покрова за прошедший день местами увеличилась на 5–6 сантиметров, отметила Позднякова.
"Все эти осадки, которые у нас выпадали в понедельник, выпадали в виде снега или мокрого снега. Только на территории ТиНАО наблюдались осадки в виде дождя, там прирост снежного покрова за сутки составил 0. Сейчас высота снежного покрова в городе составляет 13 сантиметров. В принципе, это практически соответствует климатической норме", – поясняет синоптик.
По прогнозам метеоролога, следующий циклон, который принесет в Москву настоящий снегопад, начнет оказывать воздействие на погоду во второй половине дня 31 марта. Его влияние сохранится 1 и 2 апреля, уточнила Позднякова.
Специалист предупреждает, что до 2 апреля также может выпасть значительное количество осадков. В ночные часы температура воздуха будет отрицательной, дневная – около нуля либо слабоположительная. Температура воздуха будет ниже нормы на 3–4 градуса, добавляет синоптик.
"Погода нас возвращает практически в середину марта. Снег должен был сойти к концу марта, но, к сожалению, в последних числах начал прибывать. Поэтому рассчитывать на всплеск весеннего тепла, во всяком случае в первой декаде апреля, пока что не приходится", – заключила Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что апрельское тепло в столице прогнозируется не ранее второй недели месяца. По словам синоптика, ожидавшееся 27 марта в Центральной России начало климатической весны оказалось сорвано.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: