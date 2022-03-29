Синоптик рассказала, когда Москву перестанет заметать снегом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что снег будет заметать столицу до 2 апреля.

В понедельник, 28 марта, на Москву обрушилась непогода. В городе шел ливень вперемешку со снегом, сильно ухудшилась видимость, дул шквалистый ветер. Влияние циклона сохранится в столичном регионе и во вторник, предупреждают синоптики.

По данным на 29 марта, высота снежного покрова за прошедший день местами увеличилась на 5–6 сантиметров, отметила Позднякова.

"Все эти осадки, которые у нас выпадали в понедельник, выпадали в виде снега или мокрого снега. Только на территории ТиНАО наблюдались осадки в виде дождя, там прирост снежного покрова за сутки составил 0. Сейчас высота снежного покрова в городе составляет 13 сантиметров. В принципе, это практически соответствует климатической норме", – поясняет синоптик.

По прогнозам метеоролога, следующий циклон, который принесет в Москву настоящий снегопад, начнет оказывать воздействие на погоду во второй половине дня 31 марта. Его влияние сохранится 1 и 2 апреля, уточнила Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Снег у нас будет идти совершенно точно до 2 апреля. Дальше у нас тоже будут осадки. Дождя, во всякому случае в последующие дни, 3–4 числа, мы не прогнозируем. Если будут приниматься осадки, то это будет смешанная фаза: мокрый снег, может быть, где-то вперемешку с дождем.

Специалист предупреждает, что до 2 апреля также может выпасть значительное количество осадков. В ночные часы температура воздуха будет отрицательной, дневная – около нуля либо слабоположительная. Температура воздуха будет ниже нормы на 3–4 градуса, добавляет синоптик.

"Погода нас возвращает практически в середину марта. Снег должен был сойти к концу марта, но, к сожалению, в последних числах начал прибывать. Поэтому рассчитывать на всплеск весеннего тепла, во всяком случае в первой декаде апреля, пока что не приходится", – заключила Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что апрельское тепло в столице прогнозируется не ранее второй недели месяца. По словам синоптика, ожидавшееся 27 марта в Центральной России начало климатической весны оказалось сорвано.

