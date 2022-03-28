Ливень со снегом и гроза обрушились на Москву

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На Москву обрушились ливень вперемешку со снегом и гроза. В городе наблюдается шквалистый ветер.

"В Москве сильные ливневые осадки в виде дождя и снега, шквалистый ветер, ухудшение видимости, гроза", – написал в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как сообщает Гидрометцентр, в столице и в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено образование гололедицы. Предупреждение действует до 13:30 среды.

Осадки сохранятся в Москве и во вторник, однако днем они станут менее интенсивными. Температура воздуха 28 марта составит 0...+2 градуса. К среде снова похолодает – до -1...+1 градуса, пойдет снег.

Ранее Тишковец рассказал, что плохая погода сохранится в столице до конца текущей недели: в период с пятницы по воскресенье прогнозируются обильные осадки. В общей сложности за предстоящую неделю на столицу придется 20–25 миллиметров, что составляет более половины всей месячной нормы.

