На реке в Петербурге зафиксировали явление снежура

В Сети опубликовали фотографию природного явления снежура на реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики.

"Снежура образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды. Падающий на поверхность воды снег не растаял, а сбился в вязкую пластичную массу", – объяснили специалисты.

В пресс-службе института уточнили, что снежура не является опасным погодным явлением.

Ранее главное управление МЧС по Москве предупредило горожан об осадках, сильном ветре и гололедице. Мокрый снег с дождем сохранится в столице до конца понедельника, 28 марта.