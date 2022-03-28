Мокрый снег с дождем сохранится в Москве до конца суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы об осадках, сильном ветре и гололедице.
"В период с 14:00 с сохранением до конца суток 28 марта по городу Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололедица. С 00:00 29 марта гололедица, местами усиление западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В МЧС призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений, а также парковаться вдали от деревьев.
"Пешеходам, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра", – отметили в ведомстве.
В столичном Дептрансе москвичей также призвали сообщать о поломках светофоров и дорожных знаков, поскольку в непогоду их исправность особенно важна.
"Заметите, что с ними что-то не так, звоните 3210 или пользуйтесь QR-кодами на опорах. Мы оперативно направим бригаду устранить поломку", – говорится в сообщении департамента.
Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности, объявленный в Москве и области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 20:00 28 марта.
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