В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности, объявленный в Москве и области из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Новое предупреждение по гололедице действует в столице и Подмосковье до 20:00 28 марта.

Также в столичном регионе до 18:00 продолжает сохраняться оранжевый уровень погодной опасности, объявленный из-за ветра. При этом, согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, с 18:00 27 марта он сменится на желтый. Новое предупреждение будет действовать до 18:00 29 марта. В этот период порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду.

Ранее в МЧС распространили экстренное предупреждение об усилении порывов ветра. Они могут достигать до 25 метров в секунду.

В столичном комплексе городского хозяйства отмечали, что за последние сутки сильный ветер повалил 49 деревьев и повредил несколько автомобилей.