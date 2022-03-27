Москвичей предупредили о штормовом ветре и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Штормовой ветер и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега, метель, гололедица", – сообщил синоптик.

По его прогнозу, температура воздуха в столице будет составлять от -1 до -3 градусов. По области столбики термометров и вовсе опустятся до -5 градусов.

Тишковец добавил, что в городе ожидается штормовой ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности. В колористической шкале, которую метеорологи применяют на прогностических картах, оранжевый цвет является предпоследним по уровню опасности. Он означает, что погода представляет угрозу и может нанести ущерб.

В МЧС распространили экстренное предупреждение об усилении порывов ветра. Спасатели предупредили, что во время непогоды создается вероятность повреждения линий электропередачи, падения деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.