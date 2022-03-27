Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Антон Великжанин/Москва24
В воскресенье, 27 марта, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода и до 9 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -2 до 0 градусов, по области – от -3 до +2 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами с порывами 17–22 м/с", – говорится в сообщении.
В середине дня атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
Ранее в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. В колористической шкале, которую метеорологи применяют на прогностических картах, оранжевый цвет является предпоследним по уровню опасности. Он означает, что погода опасна и может нанести ущерб.
"С 00:00 мск с сохранением в течение суток 27 марта в Москве и Московской области ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ветер 15–20 метров в секунду, днем и вечером 27 марта порывы до 25 метров в секунду", – говорится в экстренном предупреждении синоптиков.
Москвичей предупредили о сильном ветре
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