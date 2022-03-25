Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

На круглосуточное дежурство в связи с ожидающимися порывами ветра до 20 метров в секунду, дождем и снегом выйдут 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.

"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – уточнил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты под особым контролем будут держать объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Бригады будут мониторить состояние улично-дорожной сети и места возможного скопления воды. Также были приняты меры по защите городских объектов от ветра.

"Просим горожан в непогоду воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию", – добавляется в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 26 марта, в столицу придут дожди с мокрым снегом. В воскресенье, 27 марта, в городе пройдет снег, образуется гололедица и задует ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

