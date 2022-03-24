Москвичей предупредили о "синоптической драме" в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 25 марта, небо столицы затянут облака, пройдут небольшие дожди. При этом дневная температура воздуха понизится до +4...+9 градусов.

"Синоптическая драма разыграется в выходные. В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня переходящие вперемешку с мокрым снегом – выпадет до 6–8 миллиметров, или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым", – сказал Тишковец РИА Новости.

Он добавил, что ночная температура будет держаться около 0...+5 градусов, а дневная – до +2...+7. В воскресенье, 27 марта, в город придет зима. По прогнозам Тишковца, в столице пройдет снег, образуется гололедица и задует ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

"Под утро ударят морозцы до 0...-5, днем не выше -4...+1. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. При таких жестких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении", – отметил Тишковец.

Кроме того, синоптик предупредил о резких скачках атмосферного давления, напоминающих пилу. К субботе показания барометров рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье резко повысятся на 15 единиц.

"А в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки – до 724 миллиметра ртутного столба, после чего опять начнется стремительный рост на 17 миллиметров ртутного столба. Такая барическая головоломка может негативно сказаться на самочувствии и здоровье людей", – добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в субботу, 26 марта, атмосферное давление в столице упадет на 17–20 миллиметров ртутного столба. Также синоптик предупредил о гололедице и ветре с порывами 15–20 метров в секунду.

