Вильфанд спрогнозировал обрушение атмосферного давления в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Атмосферное давление в столице упадет на 17–20 миллиметров ртутного столба 26 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, давление обрушится до 732 миллиметров ртутного столба.
Также Вильфанд предупредил о гололедице и ветре с порывами 15–20 метров в секунду в субботу.
"Эта ситуация продолжится и в воскресенье. Ожидается порывистый ветер уже до 22 метров в секунду. Эта проблема ветра должна привлекать очень большое внимание москвичей, потому что это по-настоящему сильный ветер", – подчеркнул синоптик.
Он добавил, что в воскресенье прогнозируется метель. Ожидается, что непогода сохранится в Москве до конца месяца.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о зимней погоде на следующей неделе. По ее словам, в выходные температура понизится до слабоотрицательных значений. Специалист предупредила, что с 27 по 29 марта может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 25 марта
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