Синоптик рассказал, каким будет лето в России в этом году

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в июне и июле во многих регионах страны ожидается дефицит осадков и температура около или выше нормы.

Он уточнил, что такая погода прогнозируется в северной половине европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в северной половине Красноярского края. При этом Вильфанд отметил, что прогноз носит ориентировочный характер.

"В Ямало-Ненецком округе, на Таймыре, на Севере и в центре Красноярского края температура выше нормы. Но низких и холодных месяцев вы не видите, и заранее прогнозирую, что не увидите: температурный фон будет около и выше нормы. Дефицит осадков на европейской территории в западной половине, на юге Западной Сибири, в северной половине Чукотки, Якутии, Магаданской области", – рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее синоптик сообщил, что для жителей европейской части России бабье лето наступит в сентябре 2022 года. По его словам, на остальной территории страны температурный фон будет находиться в норме.

