Вильфанд спрогнозировал бабье лето в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что для жителей европейской части России бабье лето наступит в сентябре 2022 года.

"В нынешнем сентябре на европейской части страны прогнозируется настоящее бабье лето, когда и температура в среднем выше нормы, и дефицит осадков", – сказал синоптик ТАСС.

По словам Вильфанда, на остальной территории страны температурный фон будет находиться в норме.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что теплая и солнечная весенняя погода в Москве сменится резким похолоданием, температура воздуха в воскресенье, 27 марта, опустится до -5 градусов.

По словам метеоролога, холодный атмосферный фронт принесет интенсивные снегопады, метель и штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду, из-за чего существенно снизится видимость.

