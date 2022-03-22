Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Теплая и солнечная весенняя погода в Москве сменится резким похолоданием, температура воздуха в воскресенье, 27 марта, опустится до -5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье нагрянет зима. <...> В Москве ночью показания термометров рухнут от 0 до -5 градусов, на дорогах мгновенно образуется гололедица, а днем будет не выше от -3 до +2 градусов", – написал синоптик в своем телеграм-канале.
По словам метеоролога, холодный атмосферный фронт принесет интенсивные снегопады, метель и штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду, из-за чего существенно снизится видимость. Тишковец отметил, что в Москву вернется погода самого начала весны.
"Ирония заключается в том, что произойдет это именно 27 марта, когда по климату в Москве наступает климатическая весна – то есть происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 в сторону положительных значений", – отметил специалист.
Тишковец рекомендовал автолюбителям не спешить менять зимнюю резину. По его словам, переход на летние шины следует отложить до начала второй недели апреля.
Ранее Тишковец предупреждал, что в конце марта в столицу вернутся холода. По словам синоптика, похолодание продлится примерно семь дней.
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