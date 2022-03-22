Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото:Антон Великжанин/Москва24
Во вторник, 22 марта, москвичей ожидает малооблачная погода и до 12 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов тепла. Ветер – северо-западный, 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В середине дня атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%. Повышенный фон атмосферного давления в Москве и области сохраняется. Содержание кислорода и влажность воздуха в норме.
Несмотря на теплую в последние дни погоду в Москве, под конец месяца в столицу вернутся холода. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями.
Синоптик добавил, что похолодание продлится примерно семь дней, дальнейшее потепление ожидается на второй неделе апреля.
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