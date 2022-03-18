Снежный покров может снова появиться в Москве в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова не исключила появления снежного покрова в Москве в апреле. Она объяснила это явление переменчивостью погоды.
"Так случалось не раз, когда у нас возвраты холодов наблюдались в апреле, когда температура бывала отрицательная, когда вновь на 2–3 дня у нас образовывался снежный покров", – рассказала Позднякова в беседе с Москвой 24.
При этом синоптик уточнила, что снег может растаять в Москве уже в конце марта.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву придет апрельское тепло. Синоптики прогнозируют околонулевые отметки по утрам, однако к полудню воздух будет прогреваться до +10 градусов. Ожидается, что к середине недели высота снежного покрова уменьшится с 15 до 5 сантиметров.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 18 марта
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