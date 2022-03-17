Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе в Москву придет апрельское тепло. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"Холодный период в Центральной России, в частности в Москве, заканчивается, к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее", – говорится в сообщении.

В начале следующей недели прогнозируются околонулевые отметки по утрам, однако к полудню воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла.

"При таких температурах слежавшиеся сугробы станут интенсивно таять, к середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится с нынешних 15 до 5 сантиметров, а к концу месяца останутся символические 0–5 сантиметров", – следует из прогноза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в столице будет до 9 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 18 марта, ожидается +3...+5 градусов. Метеоролог добавил, что потепление ожидается и в начале следующей недели, кроме того, будет малооблачно.

