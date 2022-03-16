В Гидрометцентре сообщили о резком потеплении в Москве в предстоящие выходные

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В предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в столице будет до 9 градусов тепла. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Ожидается резкое изменение погодных условий. Ночные температуры до пятницы и субботы останутся отрицательными, в ближайшую ночь и в ночь на пятницу температура будет -8...-13 градусов, а в ночь на субботу прогнозируется -4...-9. При этом днем дневная температура начнет повышаться", – сообщил метеоролог.

Он уточнил, что уже в пятницу, 18 марта, ожидается +3...+5 градусов, в субботу, 19 марта, температура воздуха может составить +4...+7 градусов, в воскресенье, 20 марта, ожидается еще теплее, +4...+9 градусов.

По словам Вильфанда, потепление ожидается и в начале следующей недели, кроме того, как уточнил синоптик, будет малооблачно.

"В Москве и области температура будет +6...+9, а на юге региона даже до двузначной величины – до +10 градусов, ночные температуры будут уже около нулевой отметки", – отметил Вильфанд.

Однако, несмотря на резкое потепление, возможно и похолодание до -7 градусов.

"Сильных морозов, конечно, не будет. Но все равно понижения температуры возможны до минус 7. Ждать атмосферного тепла в марте не стоит, только душевного", – сообщил руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномальные морозы в ближайшие дни придут в Центральный федеральный округ, Западную Сибирь, Поволжье и на Урал. По его словам, в Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта будет на 7–9 градусов ниже нормы. Столбики термометра могут опуститься до -13...-18 градусов.