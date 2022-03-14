Вильфанд предупредил россиян об аномально высоком давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Атмосферное давление выше нормы ожидается в центре и на юге Европейской России к концу недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Каждый день давление будет повышаться. Очень мощный антициклон будет управлять погодой, к концу недели оно будет очень высоким", – цитирует его РИА Новости.
Синоптик уточнил, что давление будет на 20–25 миллиметров ртутного столба выше многолетних показателей.
Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве начнет расти с понедельника, 14 марта. Рекордных 769 миллиметров ртутного столба оно достигнет в четверг, 17-го числа.
До этого москвичей предупредили о гололедице. Желтый уровень опасности будет действовать в городе с 19:00 понедельника, 14 марта, до 09:00 вторника, 15 марта.
"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 14 марта
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