Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля, сообщил ИА "НСН" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Климат говорит о том, что март – это зимний месяц. От того, что плюс 2–3 градуса, конечно, на душе не теплеет. В марте душевного тепла ждать не стоит. А вот во второй половине апреля, когда температура будет около 15 градусов, люди начнут сбрасывать куртки и плащи, это будет уже весеннее ощущение", – сказал синоптик.

В то же время уже в ближайшие выходные 20-градусные морозы в Москве сместит плюсовая температура. Снег, по словам Вильфанда, сойдет в третьей декаде марта – начале апреля.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" сообщали, что период аномального похолодания, пришедшего в регионы Центральной России с началом весны, сменится устойчивым потеплением уже в ближайшие выходные. По их словам, пик аномального холода уже пройден, в ближайшие дни температура начнет возвращаться к климатической норме.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, отмечал, что настоящая весна придет в столицу в конце второй декады марта. По его словам, после 15-го числа столбики термометров будут стабильно показывать +3... +5 градусов.

Что касается снега, то ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что это может произойти на стыке марта и апреля. При этом он отметил, что обычно снег окончательно сходит со столичных дорог во второй декаде апреля.

