Синоптик рассказал, когда в Москве установится настоящая весенняя погода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Настоящая весенняя погода придет в столицу в конце второй декады текущего месяца. Об этом со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова сообщает "Вечерняя Москва".
По мнению специалиста, погода в столице будет оставаться прохладной, но ясной приблизительно до 20-х чисел марта из-за холодного антициклона.
"Уже с 15-го числа температурный фон начнет меняться, так как холодные воздушные массы начнут покидать столицу, столбики термометра достигнут показателей +3...5 градусов в дневные часы", – дал прогноз Шувалов.
Он уточнил, что по ночам столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса.
"Ожидается малооблачная погода, разница между ночной и дневной температурой будет ощущаться все меньше", – отметил синоптик.
С середины марта воздух в столице начнет все активнее прогреваться, в связи с чем в Москву вновь придет весенняя погода, которая сменит холода, наблюдаемые сейчас. При этом, по словам Шувалова, в ближайшие выходные ждать резкого потепления москвичам не стоит, поскольку в столице уже начался ультраполярный процесс.
В свою очередь, врач-терапевт Лариса Алексеева напомнила об опасности погодных скачков для метеочувствительных людей. Резкие погодные изменения могут вызвать головные спазмы, боли в суставах, спине, а также скачки давления.
"Если у вас наблюдаются такие побочные эффекты на метеоперемены, то следует вовремя принять препараты, которые назначены лечащим врачом, лучше оставаться дома и не рисковать своим здоровьем", – отметила врач.
Она пояснила, что при головных болях эффективны спазмолитики, а боли в суставах можно лечить привычными мазями. При этом Алексеева порекомендовала не нагружать нервную систему, исключив физическую и умственную нагрузку, а также избегать источников информации, способных спровоцировать беспокойство.
По словам медика, в особой группе риска находятся гипертоники, диабетики, люди с заболеваниями суставов и вегетососудистой дистонией. Легко смену погодных условий в силу хорошо развитых адаптивных способностей переносят дети.
Между тем специалисты центра погоды "Фобос" полагают, что период аномального похолодания, пришедшего в регионы Центральной России с началом весны, сменится устойчивым потеплением уже в ближайшие выходные. По их словам, пик аномального холода уже пройден, в ближайшие дни температура начнет возвращаться к климатической норме.
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