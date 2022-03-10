Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется весеннее тепло

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Период аномального похолодания, пришедшего в регионы Центральной России с началом весны, сменится устойчивым потеплением уже в ближайшие выходные. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"Пик аномального холода, обрушившегося на Центральную Россию, уже пройден, и в ближайшие сутки показания термометров станут постепенно расти. В малооблачную ночь на пятницу будет все еще по-январски морозно – -9...-14 градусов, местами похолодает до -17 градусов, а в дневные часы в условиях солнечной погоды воздух прогреется до -4...+1 градуса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в выходные температура продолжит расти, несмотря на небольшие снегопады, обусловленные атмосферным фронтом. В субботу, 12 марта, в утренние часы ожидается -6...-11 градусов, днем температура поднимется до -2...+3 градусов. Эта тенденция сохранится и в воскресенье, 13 марта: ночью температура воздуха составит -2...-7 градусов, днем – -1...+4 градуса. Такой показатель точно соответствует климатической норме.

"На следующей неделе процесс медленного потепления продолжится. Ночами прогнозируются слабые заморозки, а в дневные часы столбики термометров будут устойчиво подниматься до слабоположительных значений", – заключили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели. Он уточнил, что ночные температуры будут опускаться до -12...-16 градусов, а дневные – до -1...-5.

