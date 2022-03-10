Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до субботы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Новое предупреждение действует до 00:00 12 марта.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до вечера четверга, 10 марта.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве морозы пойдут на убыль из-за понижения атмосферного давления. Она добавила, что в субботу, 12-го числа, при переменной облачности ночью – без существенных осадков, днем уже местами возможны небольшие осадки.