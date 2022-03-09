Москвичам пообещали потепление в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В выходные в Москве морозы пойдут на убыль из-за понижения атмосферного давления, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу, 12-го числа, при переменной облачности ночью – без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки. Минимальная температура в субботу – -8...-10, по области – до -13, а дневная температура будет положительной. В городе – 0...+2, по области еще возможно сохранение слабого морозца", – уточнила Позднякова.

По ее словам, в воскресенье за счет атмосферного фронта погода будет облачная, возможны осадки. Ночью будет порядка -3...-5 градусов, а днем температура воздуха в городе поднимется до положительных значений. Повышение температуры сохранится и в последующие дни.

Позднякова отметила, что в начале следующей недели температура будет превышать климатическую норму на несколько градусов. При этом в четверг, 10 марта, среднесуточная температура будет на семь градусов ниже положенной.

Ранее сообщалось, что в среду, 9 марта, в Москве и области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в городе составит от 8 до 6 градусов мороза, по области – от 11 до 6 градусов мороза.

Кроме того, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 22:00 10 марта.

