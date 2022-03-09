Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в морозы. Накануне специалисты начали поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

"Сегодня в столице минус 6–8, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 13–15 градусов", – сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в столицу вернется февральская погода. По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, дневная температура будет около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.

Кроме того, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 22:00 10 марта.

