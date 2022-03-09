Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в морозы. Накануне специалисты начали поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.
"Сегодня в столице минус 6–8, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 13–15 градусов", – сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в столицу вернется февральская погода. По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, дневная температура будет около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.
Кроме того, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 22:00 10 марта.
"Утро": синоптик рассказала о погоде в столице 9 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: