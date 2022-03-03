Москвичей предупредили о возвращении февральской погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в Москву в праздничные дни вернется февральская погода. Об этом сообщает газета "Известия".
"Уже 8 Марта температура в ночные часы составит до -8...-13 градусов, а днем – до -5...-6 градусов. Можно сказать, что в марте к нам возвращается февральская погода", – добавила Позднякова.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, отметил, что погода в Москве в Международный женский день действительно будет морозной, но есть вероятность проглядывания солнца.
"В воскресенье, 6 марта, температура будет хоть и выше нормы на один-два градуса, но дневные и ночные температуры уже будут отрицательные: -5...-10 – ночью и от 0 до -2 – днем", – уточнил Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".
По словам синоптика, в первый рабочий день, 9 марта, ожидается дальнейшее понижение температуры, будет настоящая зимняя погода. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что жителям Москвы не стоит ждать наступления настоящей весны в начале марта. При этом, по словам синоптика, температура воздуха превысит климатическую норму на 2–4 градуса.
Он отметил, что к концу текущей недели столичный регион почувствует влияние северной периферии циклона, который пройдет по южной части Европейской России. Погода станет облачной и более ветреной, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега. В воскресенье, 6 марта, циклон сменится антициклоном.
Метеоролог рассказал о погоде в столичном регионе 3 марта
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