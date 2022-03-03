Температура в Москве может превысить многолетнюю норму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура выше многолетней нормы может установиться в столичном регионе 3 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, в Москве воздух может прогреться до +3...+5 градусов, в области – до 0...+5 градусов. Он уточнил, что такая температура выше многолетней нормы на 3–4 градуса. Тишковец пояснил, что погоду сформирует барическая седловина: с севера и юга ожидается циклон, а с запада и востока – антициклон.
По этой причине в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. На юге региона, на границе с Тульской областью, могут пройти незначительные осадки. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила, что из-за пониженного атмосферного давления к выходным погода в столице может испортиться. Она уточнила, что солнечный и сухой антициклон уйдет на восток, увеличится облачность.
Так, по словам синоптика, 6 марта осадков не ожидается, небольшой снег может начаться в ночь на 7 марта. В Международный женский день температура воздуха днем сохранится на нулевой отметке, а ночью будет -3...-7 градусов. При этом среднесуточная температура останется выше нормы.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 3 марта
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