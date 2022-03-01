Синоптик рассказал о начале весны в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что начало весны в Центральной России будет теплым, сухим и солнечным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наступивший март в Центральной России прогнозируется на 3 градуса теплее положенного для первого весеннего месяца, средняя температура которого в Москве составляет около минус 2 градусов", – объяснил эксперт.

Тишковец подчеркнул, что в марте вероятен дефицит по количеству осадков. Недобор может составить до 20% от месячного лимита, что влечет за собой повышенную антициклональную активность.

Наступление метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений), которое обычно происходит 27 марта, ожидается раньше.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что жителям Москвы не стоит ждать наступления настоящей весны в начале марта. При этом температура воздуха превысит климатическую норму на 2–4 градуса.