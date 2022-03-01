Москвичей предупредили о похолодании в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные дни в Москве заметно похолодает, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночная температура воздуха в столице опустится до -8...-10 градусов, дневная – до -3...-4 градусов.

"Уже не только ночные температуры будут отрицательными, но и дневные. Мы от этого отвыкли, конечно", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В ночь на субботу, 5 марта, в столице ожидается -3...-8 градусов, днем – +1...-4 градуса. В ночь на воскресенье температура в Москве понизится до -5...-10 градусов, днем ожидается +2...-3.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале марта столичный регион окажется в зоне влияния антициклона. Из-за этого, по словам синоптика, будет мало облаков, а ночью ожидаются морозы. При этом температура будет повышаться только после полудня.