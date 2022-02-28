Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

03:57

Синоптик предупредил о морозных утрах в столичном регионе в начале марта

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале марта столичный регион окажется в зоне влияния антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что из-за этого будет мало облаков, а ночью ожидаются морозы. При этом температура будет повышаться только после полудня.

"Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля. В Москве будет -6 градусов, а по области около -9, подальше – до -10 градусов. Утренники будут морозными", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни на всей территории России ожидается теплая погода. Наиболее высокие температуры днем будут в Краснодарском крае, Астраханской области и на Ставрополье – до 10–12 градусов тепла.

Также заметные аномалии ожидаются в Западной Сибири и Красноярском крае. Там температура будет выше климатической нормы на 10–12 градусов.

Москвичам рассказали о погоде на предстоящую неделю

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать