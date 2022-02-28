Синоптик предупредил о морозных утрах в столичном регионе в начале марта

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В начале марта столичный регион окажется в зоне влияния антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что из-за этого будет мало облаков, а ночью ожидаются морозы. При этом температура будет повышаться только после полудня.

"Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля. В Москве будет -6 градусов, а по области около -9, подальше – до -10 градусов. Утренники будут морозными", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни на всей территории России ожидается теплая погода. Наиболее высокие температуры днем будут в Краснодарском крае, Астраханской области и на Ставрополье – до 10–12 градусов тепла.

Также заметные аномалии ожидаются в Западной Сибири и Красноярском крае. Там температура будет выше климатической нормы на 10–12 градусов.