Синоптик предупредил о морозных утрах в столичном регионе в начале марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В начале марта столичный регион окажется в зоне влияния антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что из-за этого будет мало облаков, а ночью ожидаются морозы. При этом температура будет повышаться только после полудня.
"Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля. В Москве будет -6 градусов, а по области около -9, подальше – до -10 градусов. Утренники будут морозными", – приводит слова метеоролога РИА Новости.
Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни на всей территории России ожидается теплая погода. Наиболее высокие температуры днем будут в Краснодарском крае, Астраханской области и на Ставрополье – до 10–12 градусов тепла.
Также заметные аномалии ожидаются в Западной Сибири и Красноярском крае. Там температура будет выше климатической нормы на 10–12 градусов.
Москвичам рассказали о погоде на предстоящую неделю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: