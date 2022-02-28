Синоптик спрогнозировал теплую погоду во всех регионах РФ в ближайшие дни

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Во всех регионах России в ближайшие дни ожидается теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На всей территории России температура будет выше нормы. Наиболее высокие температуры днем будут в Краснодарском крае, Астраханской области и на Ставрополье – до 10–12 градусов тепла", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд добавил, что наиболее заметные аномалии ожидаются в Западной Сибири и Красноярском крае. Там температура будет выше климатической нормы на 10–12 градусов.

"Например, в Салехарде 1 марта ночью будет -10...-12 градусов, а днем – -6...-7 градусов. Это невероятно теплая погода", – добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что температурные аномалии фиксируются на всей территории России, однако скоро "безудержному теплу" придет конец.

По словам синоптика, уже в начале марта в средней полосе России температура воздуха упадет до -5 или -9 градусов.