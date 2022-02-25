Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

12:14

России предсказали конец "безудержного тепла"

обществопогода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температурные аномалии фиксируются на всей территории России, однако скоро "безудержному теплу" придет конец, сообщил в эфире радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, сейчас практически вся территория России на карте погодных аномалий окрашена в красный цвет, что говорит о том, что везде температура воздуха выше, чем обычно бывает в этот период.

"Да, в разных районах были разные температуры, но вот такое безудержное тепло на всей территории России – это достаточно редкий случай", – сказал Шувалов.

Он рассказал, что уже в начале марта в средней полосе России температура воздуха упадет до -5 или -9 градусов.

"Если говорить о средней полосе России, то с понедельника у нас появится антициклон. Это означает, что у нас будут солнечные дни, но температура может стать отрицательной. Сильными морозами назвать это невозможно, поскольку для начала марта от -4 до -9 – это нормальная температура, но если учитывать, что вся предыдущая неделя была теплая, то можно сказать, что начало марта в средней полосе России будет более прохладным", – добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна в столице наступит в конце марта. По словам специалиста, в первый день календарной весны температура в городе прогнозируется на 2–2,5 градуса выше нормы. Однако говорить о наступлении климатической весны пока рано.

Вильфанд добавил, что снег в Москве по климатическим характеристикам на основании данных нескольких десятилетий сходит только в конце первой декады апреля. Устойчивый переход температуры через 0 градусов обычно происходит в третьей декаде апреля.

"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 25 февраля

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать