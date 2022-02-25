России предсказали конец "безудержного тепла"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температурные аномалии фиксируются на всей территории России, однако скоро "безудержному теплу" придет конец, сообщил в эфире радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По словам синоптика, сейчас практически вся территория России на карте погодных аномалий окрашена в красный цвет, что говорит о том, что везде температура воздуха выше, чем обычно бывает в этот период.
"Да, в разных районах были разные температуры, но вот такое безудержное тепло на всей территории России – это достаточно редкий случай", – сказал Шувалов.
Он рассказал, что уже в начале марта в средней полосе России температура воздуха упадет до -5 или -9 градусов.
"Если говорить о средней полосе России, то с понедельника у нас появится антициклон. Это означает, что у нас будут солнечные дни, но температура может стать отрицательной. Сильными морозами назвать это невозможно, поскольку для начала марта от -4 до -9 – это нормальная температура, но если учитывать, что вся предыдущая неделя была теплая, то можно сказать, что начало марта в средней полосе России будет более прохладным", – добавил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна в столице наступит в конце марта. По словам специалиста, в первый день календарной весны температура в городе прогнозируется на 2–2,5 градуса выше нормы. Однако говорить о наступлении климатической весны пока рано.
Вильфанд добавил, что снег в Москве по климатическим характеристикам на основании данных нескольких десятилетий сходит только в конце первой декады апреля. Устойчивый переход температуры через 0 градусов обычно происходит в третьей декаде апреля.
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