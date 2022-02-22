Синоптики рассказали, каким будет март в России

Фото:портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве российских регионов к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур. Долгосрочный прогноз погоды на предстоящий март опубликован на сайте "Аргументы и факты".

В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.

Синоптики отмечают, что начало марта в столичном регионе ожидается без существенных осадков, а температура днем составит -2…+3 градуса, а ночью – до -7…-12 градусов. К середине первой декады пройдут небольшие осадки, в дневное время ожидается около нуля градусов, на дорогах местами может образоваться гололедица. В конце первой десятидневки ожидается погода без осадков: ночью температура упадет до -6…-11 градусов, днем максимальная температура – 0…+5 градусов, местами на дорогах появится гололедица. К началу второй декады месяца ожидаются небольшие осадки, температура днем составит 0…+3 градуса.

Сухая и теплая погода установится в Московском регионе в середине марта, когда дневная температура составит +4…+9 градусов. К концу второй декады пройдут осадки, днем максимальная температура ожидается в пределах -1…+4 градуса. В начале третьей десятидневки местами прогнозируется небольшой снег, днем – 0…-5 градусов, ночью подморозит до -10 градусов, а на дорогах местами образуется гололедица. К середине третьей декады ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки, днем – от +2 до +7 градусов.

По прогнозам синоптиков, завершится март теплой погодой, местами ожидается небольшой дождь, днем максимальная температура прогнозируется в пределах от +8 до +13 градусов.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге ожидаемая средняя температура марта составляет 0…+1 градусов, что на 1–2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков – 25–30 миллиметров. Завершится месяц умеренно теплой погодой с дневной температурой в районе +4…+9 градусов.

В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура марта составит -4…-7 градусов. Предполагаемое количество осадков – 20–40 миллиметров. В Вологодской и Мурманской областях вероятен дефицит влаги.

В Центрально-Черноземном районе предполагаемая среднемесячная температура близка к нулю. Ожидаемое количество осадков – 25–35 миллиметров, что несколько меньше средних многолетних значений. В конце марта ожидается сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

В Волго-Вятском районе и на Средней Волге средняя температура марта ожидается в пределах -1…-3 градусов. Синоптики прогнозируют, что выпадет около 15–20 миллиметров осадков. В конце марта днем воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.

На Нижней Волге средняя температура месяца ожидается в районе -2…+3 градусов. Предполагаемое количество осадков – 10–20 миллиметров. К концу марта в Астраханской области воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

На юге европейской части России предполагаемая средняя температура марта – +3…+5 градусов, в течение месяца выпадет около 35–45 миллиметров осадков, местами вероятен дефицит влаги. На Черноморском побережье Краснодарского края в отдельные дни завершения марта воздух прогреется до +20 градусов.

В Крыму средняя температура марта ожидается в районе +4…+5 градусов, выпадет около 40–45 миллиметров осадков. Завершится март сухой и теплой погодой: дневная температура поднимется до +15…+20 градусов.

На Урале ожидаемая среднемесячная температура – -2…-4 градуса. Предполагаемое количество осадков – 10–20 миллиметров, что меньше обычного. Завершится март сухой погодой со слабыми ночными морозами, днем максимальная температура вырастет до +3…+8 градусов.

На юге Западной Сибири средняя температура месяца прогнозируется в пределах -3…-5 градусов. Ожидаемое количество осадков – 12–30 миллиметров. На Алтае вероятен избыток влаги.

На юге Восточной Сибири средняя температура марта ожидается в районе -2…-4 градусов, что на 1–3 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков – 10–15 миллиметров. В Красноярском крае местами ожидается дефицит влаги.

На юге Дальневосточного региона предполагаемая среднемесячная температура – 0…-4 градуса. Ожидается, что выпадет около 15–20 миллиметров осадков, что несколько меньше климатической нормы.

В Калининградской области (Калининград) средняя температура ожидается в пределах +3…+4 градуса. Предполагаемое количество осадков – 35–40 миллиметров. Завершится март облачной погодой с прояснениями, пройдут дожди. Дневная температура поднимется до +7…+12 градусов.

Ранее шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев рассказал об опасности "мартовской погоды" для автомобилистов.