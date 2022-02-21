Инструктор рассказал об опасности "мартовской погоды" для автомобилистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для весны характерны перепады температур, когда днем асфальт мокрый, а вечером он покрыт льдом. В таких условиях некоторые водители могут допускать ошибки, которые приводят к авариям. Об этом "Газете.ру" рассказал шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

По его словам, основная опасность связана с ростом средней и пиковой скорости в потоке и между светофорами.

"Самое интересное, что дистанция между автомобилями становится меньше, при этом водители почему-то забывают, что тормозной путь зависит от квадрата скорости. Двукратное увеличение скорости ведет к четырехкратному увеличению тормозного пути", – пояснил Кабышев.

Эксперт добавил, что в таких условиях маневры на скорости 75–80 километров в час могут привести к динамическому заносу, который может перерасти в ритмический занос. Первый происходит из-за резких движений рулем с поперечным скольжением задних колес и вращением автомобиля вокруг передних колес. Ритмический занос может привести к полной потере курсовой устойчивости и развороту.

"Ритмический занос, "ритмика" – это очень неприятное резонансное явление. К нему, как правило, никто не готов. Для 99,9% водителей, попадающих в "ритмику", это полная неожиданность. Чтобы не попасть в эту ситуацию, нужно знакомиться с динамикой движения на автомобиле в условиях полигона", – подчеркнул Кабышев.

Инструктор рекомендовал автомобилистам обращать внимание на окружающую обстановку и стараться фиксировать дорожные условия на как можно дальнем расстоянии впереди от машины. Кабышев отметил, что вечером мокрый и темный асфальт можно перепутать с черным льдом.

"В этом случае нужно не забывать "щупать" покрытие: кратковременное нажатие на педаль тормоза (конечно же, когда сзади никого нет) дает информацию о том, чего ждать от автомобиля в этой поездке. Если срабатывает система АБС или колеса кратковременно блокируются – это первый сигнал о том, что нужно снижать темп, увеличивать дистанцию и быть максимально аккуратным, действия должны быть плавными", – заключил автоинструктор.

Ранее директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров рассказал, что следует проверить в автомобиле перед приходом весны. Специалист рекомендовал обратить внимание на состояние аккумулятора и уплотняющих элементов. Кроме того, следует проверить уровень технических жидкостей и давление в различных системах.

