Автоэксперт рассказал, что следует проверить в автомобиле перед весной

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Автомобилистам объяснили, что следует проверить в автомобиле перед приходом весны. Об этом рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в интервью агентству "Прайм".

Специалист рекомендовал обратить внимание на состояние аккумулятора и уплотняющих элементов. Кроме того, следует проверить уровень технических жидкостей и давление в различных системах.

Помимо прочего, Сидоров рекомендовал обследовать машину на предмет ржавчины и коррозии. Не лишним также будет осмотреть тормозные механизмы автомобиля, в частности суппорта, плавающие скобки, резинки и прочее.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как освободить автомобиль от ледяного панциря, блокирующего доступ в салон. В частности, он посоветовал полить кипяченой водой замерзшую дверь по контуру и подождать, пока она откроется. Специалист подчеркнул, что при этом использовать грубую физическую силу ни в коем случае нельзя.

