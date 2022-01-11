Автоэксперт назвал проверенный способ защититься от кражи автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с Москвой 24 отметил, что при желании преступники способны угнать абсолютно любую машину.

Ранее корейский кроссовер Hyundai Santa Fe назвали самым угоняемым автомобилем в 2021 году. По данным исследования одной из страховых компаний, на долю этих машин приходится 12% от всех случаев КАСКО. Второе место с 11% занял Mitsubishi Outlander, следом идут три модели Kia – Rio, Sportage и Sorento. На них пришлось от 7 до 10% угонов.

По словам Ломанова, исследование страховой компании не отражает реальной картины по самым угоняемым автомобилям.

"Это частное исследование, а не данные ГИБДД, какие машины угоняли. Страховые компании приводят автомобили только из своего списка. Они могут делать некие исследования, но апеллируя только своими цифрами. Но это не значит, что в реальности все так", – объяснил Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт Hyundai Santa Fe – достаточно популярный автомобиль. Раз его угоняют, значит, авто в тренде. Но если подходить к общим цифрам, то в России впереди планеты всей по угонам японцы: Toyota, Lexus, Mazda, Subaru. Они из года в год возглавляют список.

Автоэксперт подчеркнул, что самые серьезные системы безопасности есть у европейских автомобилей. Японские и корейские производители в этом плане немного отстают, говорит Ломанов. Однако не во всех ситуациях угон происходит благодаря специальным навыкам преступников по отключению систем безопасности.

"Если машину угоняет технически подкованный человек, это одно дело. Другое, когда человек пошел в магазин, не закрыл автомобиль, еще и оставил ключи на панели приборов. В целом сложно подвести статистику, как именно чаще всего угоняют машины", – говорит собеседник Москвы 24.

По словам Ломанова, кроме страхования автомобиля, никаких действенных способов ее защитить не существует.





Андрей Ломанов автоэксперт Если машина нужна преступникам, она уедет в любом случае. Способов угона существует очень много, и не всегда средства защиты могут с этим справиться. Поэтому самый проверенный способ – страховать автомобиль на случай угона.

"В такой ситуации вернется машина владельцу или нет, он получит немалую сумму денег", – добавил Ломанов.

Ранее директор по сервису подразделения группы "Авилон" Алексей Балашов рассказал, по каким признакам можно понять, что машину в скором времени собираются угнать. К таким, по его словам, относятся проблемы с сигнализацией или неисправность электроники.

