Назван самый угоняемый в РФ автомобиль в 2021 году

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Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым в России автомобилем в 2021 году – на его долю пришлось 12% от всех случаев КАСКО. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "АльфаСтрахование".

В лидеры по данному показателю также попали Mitsubishi Outlander – 11% случаев угона, и целых три модели Kia – Rio, Sportage и Sorento – от 7 до 10%. Специалисты полагают, что феномен с Kia обусловлен популярностью автомобилей данного производителя у российских водителей.

В то же время эксперты заметили, что в 2021 году число угонов снизилось на 33% по сравнению с прошлогодним показателем. По их мнению, это связано с закрытием границ многих государств, что осложняет сбыт краденых машин. Вторая возможная причина – применение японскими вендорами, а именно Toyota и Lexus, новой противоугонной технологии.

Ранее автоэксперт посоветовал при покупке автомобиля выбирать модели, оборудованные продвинутыми системами охраны, поскольку злоумышленники стали использовать все более технологичные способы кражи авто. В этом вопросе он рекомендует ориентироваться на статистику краж и подбирать системы охраны для популярных у автоугонщиков моделей.

