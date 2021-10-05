Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в Москве

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Страховщики назвали марки автомобилей, которые чаще всего угоняли в столице за январь – сентябрь 2021 года. Эксперты страхового дома ВСК изучили данные об угонах и выяснили, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются автомобили корейской марки Hyundai.

Модель Hyundai Santa Fe составляет 11% от всех автомобилей, угнанных в Москве за 9 месяцев. На втором месте по количеству угонов оказалась модель Hyundai Creta (9%).

Эти данные, по мнению специалистов, отражают общую тенденцию. Топ-10 по угонам марка Hyundai возглавляет и в общероссийской выборке.

"В России в этом году пострадали на 35% больше владельцев этой марки", – приводит РИА Новости заявление страховщика.

Третье место по количеству угонов в столице занимают автомобили модели Kia Rio (8%). На четвертом оказалась модель Mitsubishi Outlander, составляя 7% от всех угнанных машин. Еще 6% от общего количества угонов составили автомобили модели Hyundai Tucson, заняв пятое место рейтинга.

На шестом месте закрепились автомобили модели Lexus LX, количество которых составляет 4,5% от общего числа. На седьмом месте (4%) оказалась модель Kia Sportage.

"В московский антирейтинг не вошли модели марки Toyota (третье место по России), а также автомобили отечественных марок, спрос на которые со стороны автоугонщиков в России существенно вырос", – добавили специалисты.

В общей сложности, по оценке экспертов страхового дома ВСК, за 9 месяцев 2021 года 30% автомобилей, угнанных на территории России, пропали именно в столице.

Ранее эксперты страховой компании "Согласие" установили, что злоумышленники не угоняют машины яркого цвета. В 80% случаев автомобили, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. На оставшиеся 20% приходятся серые или серебристые машины.

