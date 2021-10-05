Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в Москве

Фото: AP/ TASS/ David Zalubowski
Страховщики назвали марки автомобилей, которые чаще всего угоняли в столице за январь – сентябрь 2021 года. Эксперты страхового дома ВСК изучили данные об угонах и выяснили, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются автомобили корейской марки Hyundai.
Модель Hyundai Santa Fe составляет 11% от всех автомобилей, угнанных в Москве за 9 месяцев. На втором месте по количеству угонов оказалась модель Hyundai Creta (9%).
Эти данные, по мнению специалистов, отражают общую тенденцию. Топ-10 по угонам марка Hyundai возглавляет и в общероссийской выборке.
"В России в этом году пострадали на 35% больше владельцев этой марки", – приводит РИА Новости заявление страховщика.
Третье место по количеству угонов в столице занимают автомобили модели Kia Rio (8%). На четвертом оказалась модель Mitsubishi Outlander, составляя 7% от всех угнанных машин. Еще 6% от общего количества угонов составили автомобили модели Hyundai Tucson, заняв пятое место рейтинга.
На шестом месте закрепились автомобили модели Lexus LX, количество которых составляет 4,5% от общего числа. На седьмом месте (4%) оказалась модель Kia Sportage.
"В московский антирейтинг не вошли модели марки Toyota (третье место по России), а также автомобили отечественных марок, спрос на которые со стороны автоугонщиков в России существенно вырос", – добавили специалисты.
В общей сложности, по оценке экспертов страхового дома ВСК, за 9 месяцев 2021 года 30% автомобилей, угнанных на территории России, пропали именно в столице.
Ранее эксперты страховой компании "Согласие" установили, что злоумышленники не угоняют машины яркого цвета. В 80% случаев автомобили, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. На оставшиеся 20% приходятся серые или серебристые машины.
С появлением камер и системы распознавания лиц в Москве изменилось число краж и угонов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: