13 января, 17:33

Происшествия

Житель Заполярья задержан за подмену дорогих товаров дешевыми на маркетплейсе

Фото: vk.com/mvd51

Правоохранители в мурманском городе Кандалакша задержали 40-летнего мужчину, который подменял дорогие товары дешевыми на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, мужчина размещал на торговых интернет-площадках заказы на два похожих товара – дорогой и дешевый. После получения посылок злоумышленник в пунктах выдачи вскрывал упаковки, перекладывал недорогое изделие в коробку от премиального бренда, а затем отказывался от получения элитной продукции.

Таким образом мужчина похищал дорогие товары, которые на деле оплачивал по стоимости дешевого изделия. Правоохранители выявили четыре эпизода, в рамках которых злоумышленник присвоил себе премиальную бытовую технику и электронику.

В результате сумма ущерба, который был нанесен продавцам, превысила 400 тысяч рублей. В одном из инцидентов мужчина заменил по данной схеме тепловизионный прицел, который на деле стоит свыше 209 тысяч рублей.

Правоохранители задержали злоумышленника. На допросе он рассказал, что узнал о мошеннической схеме из Сети. Свою вину мужчина признал и дал показания по делу о мошенничестве. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчина освобожден под подписку о невыезде. Все украденное им имущество было изъято. Вещи планируют в ближайшее время вернуть законным владельцам.

Ранее в Москве 16-летний подросток, следуя указаниям неизвестного лица, украл 4 телефона в пунктах выдачи маркетплейсов. По данным столичной прокуратуры, неизвестный сделал заказ без предоплаты на 2 дорогостоящих телефона.

Подросток дождался, когда ему вынесут товары в пункте выдачи, а после украл их, скрывшись с места преступления. Сумма ущерба – 434 тысячи рублей. По такой же схеме подросток украл еще 2 телефона стоимостью в 150 тысяч рублей.

