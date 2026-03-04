Форма поиска по сайту

04 марта, 14:41

Политика

СФ одобрил увеличение штрафов за нарушение режима госграницы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации во время пленарного заседания одобрил законопроект об увеличении штрафов за нарушение режима государственной границы России.

Документ был инициирован группой сенаторов во главе с первым вице-спикером СФ Андреем Яцкиным. Изменения будут внесены в ряд статей КоАП, в том числе в статью "Нарушение режима государственной границы РФ либо правил въезда в РФ или выезда из РФ".

Штраф от 5 до 25 тысяч рублей будет грозить физическим лицам при нарушении правил пересечения границы, в том числе транспортными средствами, а также за нарушение правил въезда или выезда при прохождении пограничного контроля. Для должностных лиц штраф составит от 100 до 250 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 1 до 2,5 миллиона рублей.

Помимо этого, изменения вносятся в статью "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне". Штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей будет грозить за нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц или транспортных средств.

Кроме того, физические лица могут получить штраф от 1 до 5 тысяч рублей за ведение хозяйственной, промысловой деятельности или проведение различных мероприятий в пограничной зоне, а также содержание или выпас скота в карантинной зоне без разрешения пограничных органов либо с нарушением установленного порядка. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 25 тысяч рублей, для юрлиц – от 15 до 50 тысяч рублей.

В случае если организация, осуществляющая международную перевозку, не примет меры по предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное средство и использование его для незаконного выезда или въезда, на юридическое лицо может быть возложен штраф от 150 до 500 тысяч рублей.

Ранее Совфед одобрил закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска для ветеранов боевых действий, направлявшихся для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан. Размер отпуска составит до 35 дней в год.

