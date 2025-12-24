Форма поиска по сайту

24 декабря, 12:13

Политика

СФ одобрил закон о штрафах до 500 тыс руб за навязывание услуг

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Изменения предлагается внести в КоАП России.

В настоящее время штрафы за это правонарушение составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч – для юридических.

Новым законом эти суммы увеличатся. В результате штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 500 тысяч.

С сентября в России действует закон, защищающий граждан от навязывания товаров и услуг за отдельную плату. Согласно документу, продажа допуслуг возможна только с согласия потребителя. Также запрещено навязывание различных опций до заключения договора о покупке основных товаров и услуг.

Кроме того, закон закрепляет за потребителем право отказаться от оплаты навязанного. Если они уже оплачены, россияне могут потребовать вернуть уплаченную сумму, и продавец должен удовлетворить это требование в течение трех дней.

Госдума увеличила штрафы за навязывание допуслуг и товаров

