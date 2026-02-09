Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в России в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам 2025 года. В топ также вошли треска и скумбрия, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурс".

Отмечается, что стоимость атлантической сельди снизилась до 138 рублей за килограмм, тихоокеанской сельди – до 105 рублей, атлантической скумбрии – до 270 рублей, атлантической трески – до 490 рублей.

Рейтинг самых подешевевших рыб показывает, каким сложным является ценообразование на такую продукцию в стране, уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

"Да, показатели вылова – важный фактор, влияющий на оптовую цену, но далеко не единственный. К примеру, вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но тем не менее цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли", – указал он.

Вместе с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, однако в 2024 году не привел к сиюминутному снижению цены, продолжил Зверев. По его словам, отложенный эффект появился только в 2025-м: цена снизилась на 30%. При этом рост издержек и "логистическое трение" тоже являются факторами формирования цены.

Ранее эндокринолог Мария Калошина назвала семгу и дикий лосось самыми полезными видами красной рыбы. Они наиболее богаты омега-3 жирными кислотами. На втором месте расположился кижуч, а на третьем – кета.