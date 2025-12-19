Форма поиска по сайту

19 декабря, 20:59

Общество
Диетолог Бобровский: селедку нельзя людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Селедка противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал "Радио 1" диетолог Андрей Бобровский.

Он объяснил, что высокое содержание соли в селедке приводит к задержке жидкости и росту давления, что провоцирует гипертоническую болезнь. В группу риска также входят люди, склонные к отекам, и те, у кого есть заболевания почек – соль создает дополнительную нагрузку.

Кроме того, стоит быть осторожнее при подагре, поскольку селедка содержит пурины, а также при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта: соленая и жирная пища может ухудшить состояние.

Эксперт посоветовал выбирать альтернативу, например добавлять в салаты несоленую запеченную рыбу.

Ранее член Национального общества диетологов Наталья Круглова рассказала, что из-за того, что сельдь является высококалорийным продуктом и чаще всего употребляется в соленом виде, важно соблюдать меру. Взрослым стоит ограничивать потребление сельди до 40–50 граммов в день, если нет других рекомендаций врача.

Врачи рассказали, сколько колбасы можно есть без вреда для здоровья

еда

