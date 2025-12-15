Ученый из Великобритании провел месяц на сардиновой диете и похудел

Фото: 123RF.com/nsit0108

Британский медик Ник Норвиц в течение месяца придерживался сардиновой диеты и похудел на три килограмма. О результатах своего эксперимента он рассказал американскому телеканалу Fox News.

Норвиц объяснил, что консервированные сардины он считает универсальным продуктом для обмена веществ, поскольку они богаты белком и витаминами. Чтобы проверить влияние такой диеты на организм, в течение октября он почти полностью питался этой рыбой, лишь изредка добавляя другие продукты.

Параллельно он контролировал вес и показатели крови, отметив, что за месяц съел примерно тысячу сардин.

Эксперимент оказался успешным: медик чувствовал себя бодрым, сильным и выносливым. Анализы крови показали высокий уровень омега-3 жирных кислот, из-за чего результаты напоминали показатели, характерные для дельфинов.

Также сардины, по его мнению, способствовали кетозу, процессу сжигания жира, и стимулировали выработку гормона, ускоряющего метаболизм.

Единственным серьезным минусом такой диеты Норвиц назвал стойкий запах рыбы. Он отметил, что, несмотря на регулярную гигиену и использование парфюма, его девушка не могла его целовать. При отсутствии этой проблемы медик бы продолжил питаться сардинами.

Ранее нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала, что сливы богаты клетчаткой и пектином, благодаря чему улучшают работу кишечника и состояние микрофлоры. Они помогают справляться с запорами, поддерживают иммунитет и способствуют мягкой детоксикации организма без строгих диет и ограничений.