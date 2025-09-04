Нутрициолог Бурлакова: сливы улучшают состояние микрофлоры кишечника

Фото: 123RF/es75

Сливы богаты клетчаткой и пектином. Они хорошо чистят кишечник, регулируют его работу и улучшают состояние микрофлоры, заявила в интервью Life.ru нутрициолог Ольга Бурлакова.

По словам специалиста, сливы положительно влияют на улучшение работы кишечника, избавляют от запоров, помогают организму укрепить иммунную систему. Получается естественная детоксикация без жестких диет и ограничений, отметила она.

Благодаря высокому содержанию витамина С слива укрепляет иммунитет. Более того, в ней много витаминов группы В, что благотворно влияет на нервную систему. Большое количество содержащихся в сливе минералов способствует укреплению костей, также плод полезен для людей, страдающих от анемии, поскольку в его составе есть железо, рассказала эксперт.

Если у человека есть проблемы с почками или желудком, то сливы лучше употреблять в небольшом количестве. Необходимо ориентироваться на собственные диагнозы и самочувствие, подчеркнула собеседница издания.

"Прекрасный и универсальный фрукт, который можно сезонно есть и сушить", – добавила Бурлакова.

